اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": الدعم الأمريكى لإسرائيل غير مسبوق

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحرب الحالية في غزة طالت بسبب المجتمع الدولي والدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كان هذا الكلام في الماضي يتم في الغرف المغلقة لكن الآن أصبح هذا الأمر في العلن أمام العالم كله".

وأشار إلى أن أمريكا تقدم دعمًا غير مسبوق لإسرائيل بالمليارات والأسلحة والذخائر والمعدات، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على التعبئة.

وتابع: "القوات العاملة في الجيش الإسرائيلي ليست الجزء الأكبر، حوالي 40% من حجم الجيش ويتم استدعاء الباقي".

واستكمل: "إسرائيل عملت تعبئة عامة على مدار 8 أشهر، وهذا يتسبب في وقف الإنتاج في إسرائيل، لكن أمريكا توفر مليارات الدولارات لإسرائيل مع المجتمع الأوروبي، وهي التي جعلت إسرائيل تستمر في الحرب حتى الآن، كذلك التأييد في الأمم المتحدة لإسرائيل".

وأكد أن الأمم المتحدة غير قادرة على اتخاذ أي قرار لوقف الحرب في قطاع غزة وأمريكا تعترض بحق الفيتو الأمريكي، مشيرًا إلى أن أمريكا يمكنها وقف إطلاق النار فورًا وحل الدولتين إذا أرادت.