الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرم جبر: "القاهرة الاخبارية" أصبحت صوت مصر الذى ينقل رسالتها للعالم

كرم جبر
كرم جبر

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على فوز قناة “القاهرة الإخبارية” بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، والإعلامي أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الاخبارية، الذى تسلم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز التي عقدت على هامش أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وتقدم بالتهنئة لجميع العاملين الذين استطاعوا فى وقت وجيز ان يحتلوا مكان الصدارة والتميز بين كبريات القنوات الاخبارية، ومنذ  انطلقت في 31 أكتوبر 2022 استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية، واصبحت مصدرا موثوقا ينقل عنها الجميع،،واعتمدت الدقة والمصداقية والموضوعية واعلى درجات المهنية.

وتقدم بالتهنة للقناة التى أضفت على الإعلام الوطنى شبابا وحيوية وعمقا وخبرة، باعتمادها على نخبة من أبرز الإعلاميين مصريًا وعربيًا ودوليًا، بجانب كوكبة من شباب الإعلاميين الذين جرى تدريبهم وإعدادهم وفقًا لأحدث النظم في العالم.

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وهنأ كرم جبر، القناة على التزامها بثوابت السياسة المصرية وعدم التدخل في شئون الغير واحترام الدول والشعوب وإعلاء شأن المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية، والالتزام بالحقائق الموضوعية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، فأصبحت صوت مصر الذى ينقل رسالتها الاعلامية لسائر انحاء العالم.

وتجسد “القاهرة الاخبارية” نقلة نوعية مهمة فى صناعة الاعلام، وتعتمد أحدث التقنيات الحديثة في مجال نقل وصناعة المحتوى  بشكل احترافي، والاعتماد على كفاءات في مختلف مجالات الإدارة والإعداد والتحليل والتصوير والتنفيذ والإخراج.

الجوائز الموضوعية التميز الإعلامي العربي أحمد الطاهري القنوات الإخبارية

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