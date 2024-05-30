الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الكأس

الأهلي
الأهلي

انطلقت بطولة كأس مصر موسم 2023-2024، والتي تحمل الرقم 92 في تاريخ البطولة العريقة.

ويطمح الأهلي في الحفاظ على لقبه الذي توج به النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر موسم 2023-2024 بمواجهة الألومنيوم الذي وصل إلى هذا الدور بعدما أطاح بفريق دكرنس في الدور التمهيدي بركلات الجزاء بنتيجة 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي القادمة في الكأس

تأجلت مباراة الأهلي أمام الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، استنادا إلى قرار لجنة المسابقات قبل عدة أيام بتأجيل مباراة أي فريق ينضم من بين صفوفه أكثر من لاعبين لقائمة منتخب مصر.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر استدعاء 10 لاعبين بصفوف الأهلي إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026.

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موعد مباراة الزمالك وبروكسي 

كما تم تأجيل مباراة الزمالك وبروكسي التي كان مقررًا إقامتها غدًا الخميس بعد انضمام 4 لاعبين بصفوف الفريق الأبيض إلى معسكر منتخب مصر.

كما شددت لجنة المسابقات على إقامة باقي المباريات في موعدها بما فيها مباراة بيراميدز مع النصر في نفس الدور بعد استدعاء لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.

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موعد مباراة الزمالك والأهلى المقبلة في الدوري المصري والسوبر الأفريقي

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مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم 

لم تحدد لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي والألومنيوم التي تم تأجيلها إلى وقت لاحق.

الألومنيوم يطالب اتحاد الكرة بتعويض مالي بعد تأجيل مباراة الأهلي 

طلب مسؤولو نادي الألومنيوم، اتحاد الكرة بتعويض مالي بعد قرار الجبلاية بتأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي دون اعتبار لممثل الصعيد الذي تكبدت خزائنه مبالغ طائلة طوال شهر كامل من الإعداد لتلك المباراة.
 

اقرأ أيضا.. رسميًا.. نادى الألومنيوم يطالب الجبلاية بتعويض مالى بعد تأجيل مباراة الأهلى


 

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