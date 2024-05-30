الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فوزها بجائزة الدولة التشجيعية ريم المنجمي:"روايح الزين" يوثق سيرة جدتى

ريم المنجمي
ريم المنجمي

فازت الشاعرة ريم أحمد المنجمي بـ جائزة الدولة التشجيعية فرع الأداب فرع شعر العامية عن ديوانها "روايح الزين " عن انطباعاتها عن تحصلها على الجائزة  يدور التقرير التالي:

 

بعد فوزها بجائزة الدولة التشجيعية ريم النجمي:"روايح الزين" يوثق سيرة جدتي 

 

قالت الشاعرة الشابة ريم المنجمي، والفائزة بجائزة الدولة التشجيعية، في تصريحات خاصة للدستور "في البداية  جاءت كتابة الشعر مجرد هواية تعزز وجودي وشغفي بالشعر ذاته، ومع الوقت تطور الأمر ليكون احتراف وجزء لا يتجزا من يومي وعالمي الخاص والعام. 

 

وتابعت المنجمي جاء الديوان "روايح الزين" عبارة عن توثيق سيرة جدتي عليها رحمة الله فهو بمثابة مرثية ومقسم الي ٤ أبواب أو زي ما سميتهم "روايح" 

ريحة الخيمة 

ريحة فستان أبيض

ريحة قوافي

روايح انسانية

 

 ولفتت المنجمي الى أن "طبعا يكفيك في الحياة شخص واحد بس يدعمك ويصدقك وانت تقدر بعديها تملى الدنيا ثقة ونجاح، والحمد لله كان عندي الدعم الكافي من أهلي وزوجي وصحابي. 

 

وأكدت المنجمي على أن اتجاهها إلى طبعا اللهجة العامية لم يكن اختيار، فقد وجدت ذاتي هناك، ولفتت إلى أن العامية بالنسبة لي كانت اللهجة الأقرب للناس والأوقع في المجتمع المصري، تلك اللهجة اللي لما ستي تسمعها تفهمها لما أهل شارعنا يقروها يحسوها، اللهجة العامية كانت بالنسبة لي أقرب وأحن 

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واختتمت: المنجمي" مؤكدة علي: لم أتوقع حصولي على جائزة الدولة التشجيعية، وأن كنت واثقة في محتوى الديوان لكن لم أكن متوقعة أن من وسط كل الكتب دي على مدار ٣ سنين فاتو ممكن كتابي يكون هو الفائز وأولا واخيرا التوفيق من عند ربنا الحمد لله.

 

من أجواء الديوان 

جايا

والنوبة دي متحجرة عينيا

وبتعاير بقُصر الإيد

وبحوجتي ليكي

من زحمة الرحلة وفي السكة البعيد

عمالة أدور فيكي على نفسي

مش هو ده الحضن اللي خدت عليه !

يا ويل سكاتي في الضلام وحدي

العمر مقضي ودفتري فاضي

وانا اللي زيي لو تضيق الكلمة بيه، ينفض

لا تقوم له قومه ولا يبقاله مد

واسع يا قلب القصيدة زي قلبي تمام

ضيق يا صدر القصيدة في السؤال والرد

 

طول عمرنا رُفقا..

وعمري أجيلك حافية على كتفي الحنين

المُستباح مني على أعتابِك 

مش بس دم وعين

اشهد لي يا وجعي

اشهد عليا قصادها اني مهمّلتش

كلت الليالي بصيرتي جايز

عف الغبار على شغفي جايز

لكني باسرح كل ليلة في الأغاني

وفي المعاني

وفي السطور العجايز

 

رغم المساحة المزعجة بينا

لساكي بايته تحت جلدي تباني في الخرابيش

وباطمن كل اما ابص في عين ابويا

القاكي لسه بتلمعي

ويهون عليا الشوق 

اذا شُفتك عروق على رقبة حبيبي

يا التنهيدات التنهيدات

ساعة ما يدفى حُضني بيكي وتهربي

فيهزمني السكات..

وتتراكم خطوط عيني أغاني معلّمة فيا

يا حب خام هز الطريق بيا

الدمع راقد جوا عيني بحور

والنوبة دي متحجرة عينيا

 

الوحي قبل الأخير 

الشاعرة ريم أحمد النجمي جائزة الدولة التشجيعية الأداب فرع شعر العامية روايح الزين توثيق سيرة جدتي

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