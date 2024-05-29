اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": القضية الفلسطينية تشهد أحداثًا غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إننا نشهد أحداثًا غير مسبوقة منذ أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "حرب 67 كانت 5 أو 6 أيام كذلك حرب أكتوبر لم تتعد 18 يومًا، لكن الأحداث الحالية مستمرة منذ 8 أشهر".

وتابع: "إسرائيل تحارب شعبًا أعزل والمقاومة حق مشروع، وفلسطين الدولة الوحيدة المحتلة في العالم على مدار أكثر من 70 سنة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل غير قادرة على إدارة الصراع.

واستكمل: "في الأحداث الماضية سواء في 2018 و2021 مصر تدخلت من أجل إيقاف إطلاق النار وتنفيذ هدنة".