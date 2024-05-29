رئيس جامعة الأقصر: تخصيص 65 فدانًا لصالح التوسعات بمدينة طيبة

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن الموافقة على تخصيص مساحة 65 فدانا بطيبة؛ لصالح التوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر.

وتوجه الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالشكر للقيادة السياسية لدعمها المستمر للمؤسسات التعليمية: "باسمي وباسم أسرة الجامعة وكل أهالي الأقصر أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ على دعمه المستمر للجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي".

كما تقدم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، ومحمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمهما لجامعة الأقصر.

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صلاح أبوالحسن، وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني، وفريق عمل المركز الجامعي في اللقاء السنوى لوزير للتعليم العالي بقيادات المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية، وهي فاعلية التشبيك الخامسة التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر USAID بهدف التشبيك بين الفرق العاملة بمراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وثمن الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة التعاون مع الجامعة الأمريكية تحت مظلة ورعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم مراكز التطوير المهني؛ بهدف توعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل، والمساهمة في فتح مسارات مهنية لهم حال تخرجهم.

وأوضح الدكتور صلاح أبوالحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة أن الفعاليات استمرّت لمدة ثلاثة أيام شارك فيها رئيس جامعه الأقصر ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الاقصر، وفريق العمل الذي يعد القوة المحركة التي تعمل بلا كلل لبناء جسر بين مخرجات التعليم العالي بجامعة الأقصر بسوق العمل، ودعم طلابنا لدخول سوق العمل بجاهزية وفاعلية.

ويضم فريق عمل مركز التطوير المهني بالجامعة كلا من: ا.م.د/ احمد حمدي عبدالحارس، مسئول التوظيف بالمركز، ا.م.د/ جيهاد شيرين، مسئول التطوير المهني بالمركز، د/ عبدالرحمن حامد مسئول التطوير المهني بالمركز، ا/ رندا اندريه المسئول الإداري، ا/ مها النوبي، مسئول تكنولوجيا المعلومات.