"تنسيقية الشباب" تهنئ "القاهرة الإخبارية" على فوزها بجائزة التميز الإعلامى العربى

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام ٢٠٢٤ عن التقرير التليفزيوني.

وأكدت في بيان لها: "تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قناة القاهرة الإخبارية على هذه الجائزة القيمة، التي تؤكد أن القناة استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحفر اسمها بأحرف من نور في تاريخ الإعلام العربي، واستطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الإعلامية العربية والدولية بتميزها وتفوقها وامتلاكها كوادر إعلامية وبشرية وقامات كبيرة تعمل في القناة، وتتمنى التنسيقية للقناة دوام التوفيق والنجاح.

كما تتقدم التنسيقية بخالص التهنئة للإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي تسلم جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024.

جدير بالذكر أن التقرير الفائز بالجائزة بعنوان "الولد والعصفور"، والذي يتناول قصة إنسانية عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة.