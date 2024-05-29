الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة وتنمية كبيرة

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك جهودًا مصرية بُذلت في سيناء منذ عام 2013 ولمدة 10 سنوات.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة، والدولة حريصة على تنميتها وتعميرها بالسكان".

وتابع: "حتى 2030 سيكون في سيناء أكثر من 7 ملايين مواطن مصري على تراب هذا الوطن، ولم يكونوا في معزل مثل الإهمال الذي حدث خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أنه لا فرق الآن بين سيناء ومحافظات بحري والصعيد بسبب التنمية التي حرصت الدولة على تنفيذها على أرض الفيروز.

اللواء أحمد العوضي الشاهد برنامج الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز سيناء

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