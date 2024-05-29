اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر عبر تاريخها

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية عبر تاريخها منذ أحداث 48 مرورًا بـ56، 67، و73.

وأضاف "العوضي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كل الحروب التي خاضتها مصر كانت بسبب القضية الفلسطينية عدا الحرب الوحيدة في 73 كانت من أجل تحربر أرض سيناء التي تحررت بتضحيات أبناء هذا الوطن".

وتابع: "سيناء تعرضت بعد 25 يناير للإرهاب من الجماعات التي كانت تريد اغتصاب هذا الجزء الغالي من تراب الوطن، لكن رؤية القيادة السياسية كانت القضاء على الإرهاب وتعمير سيناء" مشددًا على أن الحفاظ على الأمن القومي وهذا الجزء الغالي من أرض مصر ليس بالشق العسكري فقط لكن التنمية لها دور كبير جدًا في جعل أبناء هذا الوطن يحافظون على سيناء.