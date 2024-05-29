الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط وإعدام 2 طن منتجات ألبان فاسدة فى دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

أعلنت مديرية الصحة بـ دمياط ضبط أكثر من 2 طن منتجات ألبان تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وإعدام 3 آلاف لتر خل وحليب معلب قبل وبيعها للجمهور بناءً على تعليمات د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ود. منال عوض، محافظ دمياط وتنفيذًا لتعليمات د. السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور، مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية.

واستمرت إدارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم والمنشآت الغذائية فى اطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.

تم المرور على 113 منشأة غذائية متنوعة منها 80 منشاة تدار بدون ترخيص و6 منشات بها خطر داهم على الصحة العامة، حيث تم تحرير 170 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتم ضبط 1.200 طن منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إعدام 3000 لتر خل وحليب معلب وإعدام 960 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تحتوى على مصنعات لحوم وفواكه مجمدة وإضافة الى ذلك تم سحب عدد 29عينة من اللحوم ومصنفاتها لبحث صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

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