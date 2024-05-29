طلائع الجيش يهزم بورفؤاد ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على بورفؤاد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

سجل جودوين هدف فوز طلائع الجيش في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة عقب عرقلة حميد ماو داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، تأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة الزمالك وبروكسي التي تم تأجيلها إلى وقت لاحق.

أحداث المباراة

استهل طلائع الجيش المباراة بضغط هجومي قوي وأهدر كريم طارق الفرصة الأولى في المباراة.

وتوغل حميد ماو لاعب طلائع الجيش وسط دفاعات بورفؤاد ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 42.

واستطاع جودوين شيكا أن يسجل الهدف الأول لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 44 بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي بورفؤاد هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأبعد عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش فرصة مؤكدة بعد عرضية خطيرة من الجهة اليمنى.

وحافظ طلائع الجيش على تقدمه بهدف جودوين حتى نهاية المبارلة لينتظر الفائز من الزمالك أمام بروكسي.

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