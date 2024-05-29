الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة حديثة تكشف أسباب صراخ الاطفال في عمرهم الاول.. ما القصة؟

الاطفال
الاطفال

أظهرت دراسة طبية حديثة نشرتها “الجارديان” أن  الأطفال الذين يثرثرون قد يكونون في مرحلة الإحماء للكلام، حيث تميل الصراخ والهدير إلى الحدوث في مجموعات، كما وجدت دراسة أجريت على الرضع الذين تصل أعمارهم إلى 13 شهرًا. 

ووقاً للدراسة، فقد يبدو الأمر وكأنه سيل من الهراء، لكن الأصوات الغريبة التي يصدرها الأطفال يمكن أن تكون محاولة لممارسة التحكم الصوتي الضروري للكلام، كما اقترح الباحثون.

تحليل أصوات الأطفال خلال السنة الأولى 

 

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ووجدت دراسة تحلل الأصوات التي يصدرها الأطفال خلال السنة الأولى من حياتهم أن الصرير والهدير يميل إلى الحدوث في مجموعات.

وقال الدكتور هيونجو يو، المؤلف الأول للبحث من جامعة ألاباما، إن العمل يمكن أن يكون له آثار مهمة، مضيفا أن أحد الأسباب الرئيسية لسعينا لمسألة التجمع هو أنه يمكن أن يكون علامة مفيدة في فحص اضطرابات التواصل.

وقال الدكتور إد دونيلان من جامعة وارويك، الذي لم يشارك في البحث، إن الدراسة أكدت أن الأطفال الرضع يتلاعبون عمدا بالأصوات التي يمكنهم إصدارها، وينتجون أنواعا معينة من الأصوات في مجموعات حسب الرغبة.

وأضاف: "على الرغم من أن الأصوات التي تم النظر فيها - الصراخ والهدير - ليست بالضرورة تلك التي نستخدمها في اللغة، فإن هذا اللعب يمكن أن يسمح للأطفال الرضع بتطوير سيطرتهم على الأصوات التي يصدرونها، وهو أمر بالغ الأهمية للغة المنطوقة لاحقًا".

وشملت الدراسة 130 رضيعًا من خلال التسجيلات التي يتم إجراؤها في المنزل كل شهر منذ الولادة بواسطة مقدمي الرعاية لهم.

واختار الفريق بشكل عشوائي 21 مقطعًا مدتها خمس دقائق من كل تسجيل وقاموا بتحليلها بحثًا عن وجود الصرير والهدير وأصوات الحروف المتحركة المعروفة باسم الأصوات.

وبعد استبعاد الحالات التي يكون فيها الرضيع نائمًا، على سبيل المثال، بقي لدى الفريق 15774 مقطعًا من 1104 تسجيلات، مع أكثر من 60% من التسجيلات تظهر تجمعات إما الصرير أو الهدير فيما يتعلق بالمنادين.

ويضيف الفريق: "لم يكن هناك رضيع واحد، عند تقييم جميع التسجيلات المتاحة للرضيع، لم يُظهر أي حالة ملحوظة من تجمعات الصرير أو تجمعات الهدير".

وشوهد التجمع في جميع الفئات العمرية الست، من الولادة إلى 13 شهرًا، وهو ما يشير إلى وجود آلية ما للاستكشاف الصوتي منذ بداية الحياة. ومع ذلك، أظهرت الفئة العمرية من 3 إلى 4 أشهر أقل متوسط ​​لمجموعات الصراخ والهدير، وهو اكتشاف غير متوقع نظرًا لأن هذه الفترة يُعتقد تقليديًا أنها مرتبطة ببداية العزف الصوتي.

ويقول الفريق إنه كان من المفاجئ أيضًا أنه على عكس تجمعات الهدير، تم العثور على نسب أعلى من مجموعات الصرير بعد عمر خمسة أشهر - وهو أمر يشير الباحثون إلى أنه قد يرجع إلى تطور السيطرة على الحبال الصوتية.

وأضاف يو أن التقارير السابقة أشارت إلى أنه من خلال تقليد مثل هذه الأصوات، يمكن لمقدمي الرعاية المساعدة في توسيع الذخيرة الصوتية للأطفال والمحادثات الأولية.

وقالت: "وبالتالي، يبدو من المنطقي أنه سيكون من المفيد للرضع أن يحاول مقدمو الرعاية الاستجابة والتفاعل بشكل أكبر مع أطفالهم الرضع من خلال تقليد الصراخ والأصوات والهدير".

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