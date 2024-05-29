بعد ارتفاع سعره.. رئيس شعبة المخابز يكشف تفاصيل اجتماعه مع وزير التموين غدًا

أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن دور الشعبة يتلخص في إنتاج الخبز، وأن الدولة هي التي تحدد وزن وسعر رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن أسعار الخبز المدعم ما زالت مستقرة عند 5 قروش للرغيف حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج

"على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن المواطن يجب أن يتحمل الأعباء في هذه الفترة، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة في منظومة الخبز خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هناك اجتماعًا عاجلًا مع وزير التموين يوم غد الخميس لبحث آليات تطبيق قرار الحكومة الأخير بشأن رغيف الخبز مع مراقبة المخابز، موضحًا أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد تخطت الـ500 جنيه.

وأشار إلى استقرار سعر العيش الحر في المخابز السياحية خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ سعر الخبز وزن 80 جرامًا نحو 1.5 جنيه، وحذر من أي تلاعب في جرام واحد يعرض الشخص نفسه للحبس.

وأخيرًا أوضح رئيس شعبة المخابز أن 65% من وجبة المواطن تعتمد على العيش، وأن وزن رغيف كان 130 جرامًا وتراجع إلى 120 جرامًا ثم استقر عند 90 جرامًا.