الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس يُسلم نفسه

قرية عورتا جنوب شرق
قرية عورتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن منفذ عملية الدهس عند حاجز قرية عورتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، يسلم نفسه للآليات الأمنية الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك أنباء أولية عن عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ووقعت إصابتان بجراح خطيرة جراء عملية دهس جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث قامت قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة لإيجاد منفذ عملية الدهس جنوب شرق نابلس.

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية نابلس عميلة الدهس قرية عورتا

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