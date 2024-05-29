إعلام إسرائيلى: منفذ عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس يُسلم نفسه

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن منفذ عملية الدهس عند حاجز قرية عورتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، يسلم نفسه للآليات الأمنية الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك أنباء أولية عن عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ووقعت إصابتان بجراح خطيرة جراء عملية دهس جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث قامت قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة لإيجاد منفذ عملية الدهس جنوب شرق نابلس.