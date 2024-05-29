الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: ندرس التحول النقدى للمواطنين بدلًا من العينى

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس مجلس الوزراء تحدث اليوم عن التحول النقدي بدلًا من العيني لدعم المواطنين ليس فقط في الخبز بل في القطاعات كافة.

وأضاف وزير التموين في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، المواطن هيبقى معه الفلوس وهو يشتري ويوفر لنفسه، ودرجة كفاءة المنظومة ستكون أكبر".

وتابع: "الفاقد من الخبز أكبر بكثير من المستخدم، وهذا الأمر يحتاج نوعًا من التوعية والإحساس بالمسئولية الاجتماعية، وسيحدث ذلك عندما يحصل المواطن على الدعم النقدي بدلًا من أن تكون عند المخبز أو البقال".

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