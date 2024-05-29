الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يلتقى سفيرة رومانيا بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بسفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، حيث وجه لها الغرباوي جزيل الشكر علي اهتمامها بدعوته لحضور كبري المهرجانات الدولية برومانيا.
 

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وبحث الطرفان سبل التعاون الثقافي والفني والمشاركات الرومانية في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، واتفق الطرفان بشكل مبدئي علي التعاون، في إقامة يوم روماني ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان عام 2024.

وأثنت سعادة السفيرة علي بروتوكول التعاون المبرم بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر وبين مهرجان بابل الدولي للمسرح ومهرجان سيبيو الدولي للمسرح، وعلي أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين .

كما اتفق الطرفان أن تكون رومانيا ضيف شرف الدورة الحادية عشرة عام 2026، تزامناً مع الاحتفالات الكبري بمرور 100 عام علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا.

ورحب المخرج مازن الغرباوي بمقترح سعادة السفيرة وأبلغها بعرض المقترح علي اللجنة العليا للمهرجان؛ لتجهيز ملف فني قوي يعكس مدي العمق الفني والثقافي بين البلدين.

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