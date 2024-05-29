خبير اقتصادى: زيارة الرئيس السيسى للصين تعكس رغبة الاقتصاد المصرى فى الانفتاح

قال الخبير الاقتصادي، محمد أبوعاصي، إن زيارة الرئيس السيسي للصين تقدم رسائل عن رغبة الاقتصاد المصري في الانفتاح وتوسيع التبادل التجاري.

وأضاف "أبوعاصي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن زيارة الرئيس للصين توصل رسائل مهمة جدًا وما يحدث ترجمة لمقولة أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

وأشار إلى أن مصر تواجه عقبات اقتصادية لأنها تبني وتتوسع اقتصاديًا في توقيت أكبر اقتصادات العالم قوة تنكمش وتوقف عمليات البناء على عكس مصر.

وتابع: "مصر الآن في مرحلة الإصلاحات الحقيقية على الأرض وليست إصلاحات عبارة عن تصريحات، كما أن العلاقات بين مصر وباقي الدول ليست شعارات رنانة إنما بتوقيع اتفاقات وبروتوكولات".