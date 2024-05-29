الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال عبد الجواد: أمريكا لم تعد القوى المهيمنة على النظام الدولى

جمال عبد الجواد
جمال عبد الجواد

قال جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العالم يمر بمرحلة اضطراب سياسي كبرى، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمات الدولية أصبحت غير موجودة أو مُعرضة للتهديد مثل قضية حرية الملاحة في البحار، حيث نشهد الآن تعريض الملاحة الدولية للخطر، ولا يستطيع أحد أن يغير هذا الأمر، وهذا تغير كبير جدًا. 

ولفت "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن إيران لديها برنامج سياسي خاص، وتنفذه بأدوات غير تقليدية مثل تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، والأذرع العسكرية في لبنان والعراق واليمن، وقادرة على تحمل جميع الضغوط الامريكية ولا تتوقف، والاستمرار في تطوير البرنامج النووي، وأصبحت قريبة جدًا من تخصيبب اليورانيوم اللازم لتصنيع القنبلة النووية. 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تعد القوى المهيمنة على النظام الدولي، وغير قادرة على تقديم الخدمات للنظام الدولي مثل ضمان حرية الملاحة الدولية، مضيفًا أن الصراع العسكري في قطاع غزة هو الأطول على الإطلاق في الصراع العربي الإسرائيلي، ومن الواضح أن الصراع ممتد خلال الفترة المقبلة.  

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