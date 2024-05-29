الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا هيبة لإسرائيل فى غزة.. كابوس «الكمائن» يطارد الجنود

غزة
غزة

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في شمال وجنوب قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الصهيوني من 236 يومًا، تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها نفذوا عملية مركبة باستدراج قوة إسرائيلية لكمين شرقي رفح وقتل 4 من أفرادها بعبوة رعدية وإصابة آخرين.

وأضافت كتائب القسام أنها دكت بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح.

وتابعت أن مقاوميها استهدفوا دبابة ميركافا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" في ساحة الخلفاء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

خسائر متتالية

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات ليلية قام بها الجيش في طوباس بالضفة الغربية.

من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها دكوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

وأضافت سرايا القدس أن مقاوميها دمروا بالقذائف المضادة للدروع دبابة إسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتابعت: قصفنا بقذائف "هاون عيار 60″ جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

وقالت إدارة مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع إن 5 جنود جرحى يتلقون العلاج من إصابات خطيرة في غزة أمس الثلاثاء.

وأغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة شارعا حيويا في تل أبيب احتجاجا على عدم إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

الدعم الأمريكي يتراجع

وقال السيناتور الأمريكي الديمقراطي بيرني ساندرز إنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في التواطؤ بهذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، والأطفال يتضورون جوعا.

وأضاف ساندرز أن عملية إسرائيل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أدت لإغلاق المعابر الرئيسية، وبالتالي لم تصل أي مساعدات لغزة منذ عدة أيام.

المقاومة الفلسطينية فصائل المقاومة الاحتلال غزة قطاع غزة

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