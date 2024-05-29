الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ريهام حجاج لـ"الدستور": قماشة البطولة النسائية محدودة

ريهام حجاج
ريهام حجاج

كشفت الفنانة ريهام حجاج، عن أسباب تقديمها لـ«صدفة»: "حرصت على البحث عن شكل درامى جديد أقدمه لكل الناس، وليس لفئة معينة، لكى أستطيع أن أصل لقلوب الجمهور".

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وتابعت في ندوة «الدستور»: "فكرت فى الاتجاه للتيمة الشعبية، على الرغم من أن الأعمال الشعبية تتسع للذكور أكثر من الإناث، أي «قماشته محدودة بالنسبة للبطولة النسائية»، لأن مجتمعنا يتقبل القوة والشجاعة من الرجل أكثر من المرأة، خاصة فى المناطق الشعبية، فالقصة مهمة ولا تخدش حياء المشاهدين، وتحقق معادلة الحارة الشعبية، لكن بشكل جديد تمامًا، مبتعدة عن الشكل النمطى".

وعن تفاصيل العمل قالت: "تجربة صدفة مختلفة واهتمت بمواضيع تخص الشباب وقضاياهم، ووصلنا لنوعية كبيرة من الجمهور، وحققنا حالة نجاح كبيرة، حتى إن الهجوم الذي حدث للمسلسل كان بداية من يوم 26 رمضان، وهذا أراه شيئًا مفتعلًا من جهات معينة،  خاصة أن الهجوم غير مفهوم، وللعلم أنا لديّ عينان أتابع بهما ردود الأفعال الجماهيرية الحقيقية دون أي ميول، كما أن العمل تمت مشاهدته بشكل كبير في المحافظات وهناك تقارير أبرزت ذلك بشكل مفصل".

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