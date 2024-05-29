عمرو خليل: إمعان إسرائيل فى تدمير غزة دليل يأس وانكسار

قال الإعلامي عمرو خليل، إن إمعان إسرائيل في تدمير غزة وتسويتها بالأرض ليس أبدًا دليل قوة، إنما هو دليل يأسٍ وانكسار.

وأضاف خليل، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف المدنيين الجوعى في قطاع مدمر ليس إلا دليل انتكاسات متتالية بدأت منذ السابع من أكتوبر ومستمرة حتى الآن.

وأوضح أنه مهما كان حجم وتأثير هذه الانتكاسات فلن يؤدي إلى انصياع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف جرائمه في غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يفكر إلا بشيء واحد هو بقاؤه رئيسًا للوزراء، وكما تقول الجروزيلم بوست "لا يوجد أي سبب يدعون للاعتقاد أن نتنياهو سيقول كفى".

وتابع: الشروخ تتصاعد داخل إسرائيل بشكل كبير وشعور بالإحباط يتزايد يوما بعد الآخر، والرجل الذي فقد السيطرة أصبح يشكل خطرًا على إسرائيل ذاتها، هكذا تقول المعارضة الإسرائيلية.

وأكد أنه أمام كل هذا بات واضحا للعالم والجميع أن غزة التي يظن نتنياهو أنه يحاصرها قتلا، وتجويعا هي في حقيقة الأمر من تحاصره.