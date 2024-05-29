الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو خليل: إمعان إسرائيل فى تدمير غزة دليل يأس وانكسار

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إن إمعان إسرائيل في تدمير غزة وتسويتها بالأرض ليس أبدًا دليل قوة، إنما هو دليل يأسٍ وانكسار. 

وأضاف خليل، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف المدنيين الجوعى في قطاع مدمر ليس إلا دليل انتكاسات متتالية بدأت منذ السابع من أكتوبر ومستمرة حتى الآن.

وأوضح أنه مهما كان حجم وتأثير هذه الانتكاسات فلن يؤدي إلى انصياع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف جرائمه في غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يفكر إلا بشيء واحد هو بقاؤه رئيسًا للوزراء، وكما تقول الجروزيلم بوست "لا يوجد أي سبب يدعون للاعتقاد أن نتنياهو سيقول كفى".

وتابع: الشروخ تتصاعد داخل إسرائيل بشكل كبير وشعور بالإحباط يتزايد يوما بعد الآخر، والرجل الذي فقد السيطرة أصبح يشكل خطرًا على إسرائيل ذاتها، هكذا تقول المعارضة الإسرائيلية.

وأكد أنه أمام كل هذا بات واضحا للعالم والجميع أن غزة التي يظن نتنياهو أنه يحاصرها قتلا، وتجويعا هي في حقيقة الأمر من تحاصره.

القاهرة الإخبارية إسرائيل تدمير غزة انكسار قطاع مدمر السابع من أكتوبر نتنياهو جرائم غزة الشروخ المعارضة الإسرائيلية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مظاهرات فى تل أبيب ومدن عدة للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو

صلاح الزهار: فكرة قادة المعارضة الإسرائيلية لم تنضج بعد للإطاحة بحكومة نتنياهو

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما ذكرته إسرائيل حول وجود أنفاق على الحدود

إعلام إسرائيلى: أهالى المحتجزين يغلقون شارع أيالون فى تل أبيب

الحوثيون: إسقاط الطائرة الأمريكية MQ-9 بصاروخ أرض جو محلى الصنع

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار سيهيئ الظروف لإنهاء هذا الصراع فى غزة

كمال ماضى: حكومة الاحتلال لا يضاهيها سفك الدماء وحرق الخيام.. ويتقمصون دور الضحية

"ماكرون" يدعو "أبومازن" لإصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرًا للاعتراف بفلسطين

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تعلن مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية