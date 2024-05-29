الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: زيارة الرئيس السيسى للصين تاريخية.. والشراكة بين البلدين ملموسة ومرشحة للزيادة

ضياء حلمي
ضياء حلمي

علّق د. ضياء حلمي، خبير الشئون الآسيوية، على زيارة الرئيس السيسي للصين؛ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني.

وقال "حلمي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين في أفضل حالاتها الآن، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري بين مصر والصين اقترب من 16 مليار دولار في عام 2023.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية ليست مصطلحًا إنما توجه عام لمصر والصين في ظل وجود القيادة السياسية بين الرئيسين المصري ونظيره الصيني.

وأكد أن الشراكة بين مصر والصين ملموسة ومرشحة للزيادة بعد هذه الزيارة التاريخية.

السيسي الرئيس السيسي الصين زيارة الرئيس السيسي للصين مساء dmc

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تعلن مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية