خبير: زيارة الرئيس السيسى للصين تاريخية.. والشراكة بين البلدين ملموسة ومرشحة للزيادة

علّق د. ضياء حلمي، خبير الشئون الآسيوية، على زيارة الرئيس السيسي للصين؛ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني.

وقال "حلمي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين في أفضل حالاتها الآن، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري بين مصر والصين اقترب من 16 مليار دولار في عام 2023.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية ليست مصطلحًا إنما توجه عام لمصر والصين في ظل وجود القيادة السياسية بين الرئيسين المصري ونظيره الصيني.

وأكد أن الشراكة بين مصر والصين ملموسة ومرشحة للزيادة بعد هذه الزيارة التاريخية.