سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 بالجنيه المصرى والدولار

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الذهب في مصر خلال معاملات سوق الصاغة لمختلف الأعيرة التي يتم تداولها في السوق المصرية وخاصة عيار 21 وعيار 18.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

3560 جنيها للبيع

3554.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3263.25 جنيه للبيع

3258 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3115 جنيها للبيع

3110 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2670 جنيها للبيع

2665.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2076.75 جنيه للبيع

2073.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

1780 جنيها للبيع

1777.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1335 جنيها للبيع

1332.75 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

24920 جنيها للبيع

24880 جنيها للشراء

سعر الذهب بالدولار

أما عن سعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة للبيع 2339 دولارا أمريكيا وللشراء 2338 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24 283.10 ريال سعودي 75.48 دولار أمريكي

الذهب عيار 22 259.32 ريال سعودي 69.14 دولار أمريكي

الذهب عيار 21 247.71 ريال سعودي 66.04 دولار أمريكي

الذهب عيار 18 212.33 ريال سعودي 56.61 دولار أمريكي

الذهب عيار 14 165.61 ريال سعودي 44.16 دولار أمريكي

الذهب عيار 12 141.55 ريال سعودي 37.74 دولار أمريكي

الذهب عيار 10 118.05 ريال سعودي 31.48 دولار أمريكي

الذهب عيار 9 106.16 ريال سعودي 28.30 دولار أمريكي

الذهب عيار 8 94.27 ريال سعودي 25.13 دولار أمريكي

أونصة الذهب 8،804.48 ريال سعودي 2،347.42 دولار أمريكي