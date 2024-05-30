سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 بالجنيه المصرى والدولار
حالة من الاستقرار يشهدها سعر الذهب في مصر خلال معاملات سوق الصاغة لمختلف الأعيرة التي يتم تداولها في السوق المصرية وخاصة عيار 21 وعيار 18.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار.
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب اليوم عيار 24
3560 جنيها للبيع
3554.25 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 22
3263.25 جنيه للبيع
3258 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 21
3115 جنيها للبيع
3110 جنيها للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 18
2670 جنيها للبيع
2665.75 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 14
2076.75 جنيه للبيع
2073.25 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 12
1780 جنيها للبيع
1777.25 جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 9
1335 جنيها للبيع
1332.75 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
24920 جنيها للبيع
24880 جنيها للشراء
سعر الذهب بالدولار
أما عن سعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة للبيع 2339 دولارا أمريكيا وللشراء 2338 دولارا أمريكيا.
سعر الذهب في السعودية
الذهب عيار 24 283.10 ريال سعودي 75.48 دولار أمريكي
الذهب عيار 22 259.32 ريال سعودي 69.14 دولار أمريكي
الذهب عيار 21 247.71 ريال سعودي 66.04 دولار أمريكي
الذهب عيار 18 212.33 ريال سعودي 56.61 دولار أمريكي
الذهب عيار 14 165.61 ريال سعودي 44.16 دولار أمريكي
الذهب عيار 12 141.55 ريال سعودي 37.74 دولار أمريكي
الذهب عيار 10 118.05 ريال سعودي 31.48 دولار أمريكي
الذهب عيار 9 106.16 ريال سعودي 28.30 دولار أمريكي
الذهب عيار 8 94.27 ريال سعودي 25.13 دولار أمريكي
أونصة الذهب 8،804.48 ريال سعودي 2،347.42 دولار أمريكي