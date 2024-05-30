الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الذهب في مصر خلال معاملات سوق الصاغة لمختلف الأعيرة التي يتم تداولها في السوق المصرية وخاصة عيار 21 وعيار 18.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار. 

سعر الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب اليوم عيار 24

3560 جنيها للبيع

3554.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3263.25 جنيه للبيع

3258  جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3115 جنيها للبيع

3110 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2670 جنيها للبيع

2665.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2076.75 جنيه للبيع

2073.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

1780 جنيها للبيع

1777.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1335 جنيها للبيع

1332.75 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب 

24920 جنيها للبيع

24880 جنيها للشراء

 

سعر الذهب بالدولار 

أما عن سعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة للبيع 2339  دولارا أمريكيا وللشراء 2338 دولارا أمريكيا.

الذهب بحركة محدودة مع استمرار ضعف الطلب.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها

اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سعر الذهب في السعودية 

الذهب عيار 24  283.10 ريال سعودي 75.48 دولار أمريكي 

الذهب عيار 22  259.32 ريال سعودي 69.14 دولار أمريكي

الذهب عيار 21  247.71 ريال سعودي 66.04 دولار أمريكي

الذهب عيار 18  212.33 ريال سعودي 56.61 دولار أمريكي

الذهب عيار 14  165.61 ريال سعودي 44.16 دولار أمريكي

الذهب عيار 12  141.55 ريال سعودي 37.74 دولار أمريكي

الذهب عيار 10  118.05 ريال سعودي 31.48 دولار أمريكي

الذهب عيار 9   106.16 ريال سعودي 28.30 دولار أمريكي

الذهب عيار 8   94.27 ريال سعودي  25.13 دولار أمريكي

أونصة الذهب 8،804.48 ريال سعودي  2،347.42 دولار أمريكي

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

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