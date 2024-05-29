الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: مظاهرات فى تل أبيب ومدن عدة للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو

مظاهرات في تل أبيب
مظاهرات في تل أبيب

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن يوم الأربعاء أصبح مشابهًا ليوم السبت في التظاهرات الإسرائيلية وحركة الإحتجاجات التي تتسع وتتوسع في شوارع تل أبيب والقدس تحديدًا، وخاصة اليوم قام متظاهرون وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بمحاولة الضغط على كابنيت الحرب سواء في تواجدهم قبالة مقر وزارة الدفاع الأمن أو حتى من خلال نزولهم إلى شارع إيلون.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتظاهرين قاموا بإغلاق محور الطريق أمام سير المركبات ما أدى إلى تعطل سيرها هناك، وسلطة الاحتلال عادة تصدر بيانات مشابهة بهذه الأحداث تقول بأنها استخدمت القوة لتفرقة المتظاهرين الذين أغلقوا الشارع وأعادت فتح هذا الشارع أمام حركة المركبات، وبأن هذه التظاهرة هي غير قانونية وغير مرخصة.

وأوضحت، أن اليوم لم تكن هذه التظاهرة بالزخم الذي يكون عادة عليها التظاهرات يوم السبت، ولكن نستطيع القول بأن هناك المئات كانوا قد شاركوا وليس مقارنة في الأعداد التي يشارك فيها أيضا عشرات الآلاف، مشيرةً إلى أن الرهان في الشارع الإسرائيلي اليوم هو على التظاهرات التي تدعو إليها فطائل المعارضة الإسرائيلية يوم السبت. 

القاهرة الإخبارية التظاهرات الإسرائيلية الاحتجاجات تل أبيب القدس المحتجزين المقاومة الفلسطينية

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