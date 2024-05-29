الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العضو المنتدب لشركة النيل يوضح لـ"الكونتينر" مراحل تصنيع الأزرار

الكونتينر
الكونتينر

أوضح المهندس عادل غانم، العضو المنتدب لشركة النيل للأزرار، مراحل تصنيع الزراير، قائلا: "إننا في مصر نقوم بعمل المراحل كلها، حيث يتم البدء بخامة معينة سائلة ويتم إضافة الألوان له، ومن ثم تحضيره ثم يصب في السيلندرات التي تلف والسائل عليها،وبعد حوالي 45 دقيقة تخرج في صورة شيت، خامة بولي أستر ويخرج ويوضع على مكن تقطيع في الخارج.

وأضاف عادل غانم خلال لقاءه ببرنامج "الكونتينر" الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عبر قناة dmc، أن بعد خروج الزرار بشكل معين يوضع في مكنة خراطة.

وتابع: لأننا مرتبطين بصناعة الملابس الجاهزة، وهي صناعة مغذية لنا، وبالتالي فإن من يتحكم فيها عالميا هي البراند سواء كانت محليا أو عالميا. 

 

المهندس عادل غانم شركة النيل للأزرار مراحل تصنيع الأزرار برنامج الكونتينر

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