الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب سورى لـ"الدستور": تعيين سفير سعودى لدى سوريا يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية

النائب السوري حسين
النائب السوري حسين راغب

عينت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، فيصل بن سعود المجفل سفيرا للمملكة في سوريا، بعد أكثر من عام على استئناف العلاقات بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال النائب السوري حسين راغب، تلقينا ببالغ السرور صدور القرار الملكي بتعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرًا للملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السعودية.

وأضاف راغب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار يأتي ليعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين في البلدين الشقيقين.

وأعرب راغب عن أمنياته للسفير السعودي لدي سوريا كل التوفيق والنجاح في أداء مهمته الدبلوماسية بما يحقق خدمة مصالح كلا البلدين وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية بما يخدم القضايا العادلة للأمة العربية والتصدي لنهج المعايير المزدوجة وعصر الهيمنة، وتكريس نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة.

يجدر الإشارة إلي أن السعودية أعلنت في مايو الماضي، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وإنهاء القطيعة التي بدأت بإغلاق السفارة في 2012. 

كما حضر الرئيس السوري، بشار الأسد، القمة العربية في الرياض في الشهر ذاته، لأول مرة بعد غياب استمر 13 عاما، فيما التقى وزيرا خارجية البلدين مرات عدة منذ ذلك الوقت.

العاهل السعودى يُعين فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لدى سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بتعيين المملكة الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرًا للرياض لدى سوريا، وذلك بعد سنوات من سحب المملكة سفيرها لدى دمشق عام 2012 وطرد السفير السوري من الرياض.

ورفع السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.

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