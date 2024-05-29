الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

(س س - 55).. لوحة مميزة تصل لمليون و130 ألف جنيه فى ساعة

اللوحة المرورية
اللوحة المرورية

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات سعرها وصل مليونًا و130 ألف جنيه تحمل رقم (س س - 55) وحتى الآن متزايد عليها 11 شخصًا وينتهي التزايد 29 مايو.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

بوابة مرور مصر الإلكترونية س س - 55 مزاد لوحة معدنية مميزة للسيارات كون لوحتك الآن

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