سفير فلسطين لدى اليونسكو يُطالب الاحتلال بإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة

طالب السفير الفلسطيني لدى منظمة اليونسكو منير أنسطاس، مساء اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة كافة الممتلكات الثقافية الفلسطينية التي تمت سرقتها ونهبها ونقلها بطرق غير شرعية إلى أماكن مجهولة، من أرض فلسطين المحتلة.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه أنسطاس، باسم دولة فلسطين، خلال افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها، في حالة الاستيلاء غير المشروع، والمنعقدة في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري.

كما تطرق أنسطاس إلى الآثار الفلسطينية المسروقة كالمقتنيات الأثرية والمخطوطات كـ"مخطوطات قمران"، من متحف الآثار الفلسطيني روكفلر عند احتلال القدس الشرقية عام 1967، وكذلك العدد الهائل من الممتلكات الثقافية التي سرقتها قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.

مندوب فلسطين فى مجلس الأمن: إسرائيل دمرت كل شىء فى قطاع غزة

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن، إن إسرائيل دمرت كل شىء في قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن أولياء الأمور في رفح الفلسطينية لا يمكنهم ترك أبنائهم في مكان آمن في المخيمات.

أشار إلى أن الأسر التي صدمت وتألمت وشعرت باليأس ذهبت لمكان وأرض لا حياة أو مستقبل فيها، والجميع يتضورون جوعًا.

وأكد أن الأموار الملزمة لمحكمة العدل الدولية لإسرائيل لا تفيد، وهي أعلي محكمة في العالم، ومع ذلك تم قصف مخيمات النازحين.

قال نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إنه على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال حماية المدنيين.

وأشار نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء والعالم مطالب بإجبارها على وقف عدوانها، موضحًا أن إسرائيل دمرت كل شىء وكافة مقومات الحياة في قطاع غزة.