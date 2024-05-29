إعلام سورى: مقتل فتاة وإصابة 10 آخرين فى غارة إسرائيلية على بانياس

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل استهدفت منطقة سكنية في بانياس، لافتة إلى إصابة 20 مدنيا في القصف الإسرائيلي على بانياس.

وأعلن المرصد السوري عن مقتل طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدف بانياس الساحلية.

غارة جوية إسرائيلية على مدينة بانياس

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن غارة جوية إسرائيلية على مدينة بانياس الساحلية مساء اليوم أدت إلى مقتل فتاة وإصابة 10 مدنيين آخرين.

وذكر التقرير نقلا عن مصدر عسكري، أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أطلقت صواريخها من اتجاه لبنان، مستهدفة مبنى سكنيا في بانياس، جنوب اللاذقية، وتقول إن الضربة تسببت أيضًا في بعض الخسائر المادية.