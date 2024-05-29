الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام سورى: مقتل فتاة وإصابة 10 آخرين فى غارة إسرائيلية على بانياس

اسرائيل
اسرائيل

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل استهدفت منطقة سكنية في بانياس، لافتة إلى إصابة 20 مدنيا في القصف الإسرائيلي على بانياس. 

 وأعلن المرصد السوري عن مقتل طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدف بانياس الساحلية. 

غارة جوية إسرائيلية على مدينة بانياس

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مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما ذكرته إسرائيل حول وجود أنفاق على الحدود

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن غارة جوية إسرائيلية على مدينة بانياس الساحلية مساء اليوم أدت إلى مقتل فتاة وإصابة 10 مدنيين آخرين.

وذكر التقرير نقلا عن مصدر عسكري، أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أطلقت صواريخها من اتجاه لبنان، مستهدفة مبنى سكنيا في بانياس، جنوب اللاذقية، وتقول إن الضربة تسببت أيضًا في بعض الخسائر المادية.

إسرائيل بانياس السورية منظقة سكنية سوريا غارة جوية إسرائيلية

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