الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الصلاة من أهم العبادات التي يجب الحفاظ عليها في مواقيتها المحددة كما جاء في كثير من الأحاديث وكذلك القرآن الكريم.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها اوقات الصلاة من محافظة لأخرى.


مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:11 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م 
موعد أذان العصر: 4:29 م
موعد أذان المغرب: 7:51  م
موعد أذان العشاء: 9:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:12 ص
موعد أذان الظهر: 12:58  م
موعد أذان العصر: 4:37 م
موعد أذان المغرب: 7:59 م
موعد أذان العشاء: 9:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان  الفجر: 4:01  ص
موعد أذان الظهر: 12:49 م 
موعد أذان العصر: 4:28 م
موعد أذان المغرب: 7:50 م
موعد أذان العشاء: 9:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:12 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م 
موعد أذان العصر: 4:29 م
موعد أذان المغرب: 7:51  م
موعد أذان العشاء: 9:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر:  4:16 ص
موعد أذان الظهر: 12:54  م 
موعد أذان العصر: 4:29   م
موعد أذان المغرب: 7:51 م
موعد أذان العشاء: 9:21  م

ما هو حكم الصلاة بالحذاء؟

على جمعة لـ"مملكة الدراويش": الصلاة تمنع الفرد من الفحشاء والمنكر (فيديو)

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:08  ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م 
موعد أذان العصر: 4:29  م
موعد أذان المغرب: 7:51 م
موعد أذان العشاء: 9:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:23 ص
موعد أذان الظهر: 12:51  م 
موعد أذان العصر: 4:18  م
موعد أذان المغرب: 7:31 م
موعد أذان العشاء: 9:08 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:26  ص
موعد أذان الظهر:  12:46 م 
موعد أذان العصر: 4:07 م
موعد أذان المغرب: 7:31 م
موعد أذان العشاء: 8:55  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:57 ص
موعد أذان الظهر: 12:42 م
موعد أذان العصر: 4:21 م
موعد أذان المغرب: 7:43  م
موعد أذان العشاء:  9:16 م

txt

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى محافظات مصر

txt

على جمعة لـ"مملكة الدراويش": الصلاة تمنع الفرد من الفحشاء والمنكر (فيديو)

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

عاجل.. استهداف شركة كتر بلر الأمريكية فى بغداد (فيديو)

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية