حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة من الاستقرار تشهدها حالة الطقس اليوم الخميس، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أطلقت عدة تحذيرات خاصة بحالة الطقس على مدار الساعات المقبلة.

نرصد في هذا التقر ير حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024 ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد في بيانها من وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج إلى (1.5-2.5) م

حالة الطقس غدًا

ونوهت الأرصاد بأنه بداية من الجمعة 31 مايو ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لندخل في موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 20

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 31 21

دمنهور 29 20

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 26 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 32 20

السويس 31 21

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 34 21

نخل 30 16

كاترين 29 14

الطور 33 24

طابا 30 22

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 19

العلمين 28 18

مطروح 28 18

السلوم 33 20

سيوة 34 19

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 34 26

حلايب 32 24

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 33 21

بني سويف 33 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 20

سوهاج 36 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

الوادى الجديد 37 20

أبوسمبل 40 27