الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة من الاستقرار تشهدها حالة الطقس اليوم الخميس، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أطلقت عدة تحذيرات خاصة بحالة الطقس على مدار الساعات المقبلة. 

نرصد في هذا التقر ير  حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024 ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود  اليوم الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد في بيانها من وجود اضطراب في الملاحة البحرية على  البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج إلى (1.5-2.5) م

حالة الطقس غدًا 

ونوهت الأرصاد بأنه بداية من الجمعة 31 مايو ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لندخل في موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

في ظل تقلبات الطقس.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بنوبات التهاب المفاصل؟

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر

درجات الحرارة في محافظات مصر 

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 20

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 31 21 

دمنهور 29 20

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 20 

الزقازيق 31 21 

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 26 20 

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 32 20

السويس 31 21

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 34 21

نخل 30 16 

كاترين 29 14

الطور 33 24

طابا 30 22

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 19

العلمين 28 18

مطروح 28 18

السلوم 33 20

سيوة 34 19

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 34 26

حلايب 32 24

أبو رماد 33 25 

رأس حدربة 32 25

الفيوم 33 21

بني سويف 33 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 20

سوهاج 36 24

قنا 38 25 

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

الوادى الجديد 37 20

أبوسمبل 40 27

txt

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

txt

حالة الطقس في مصر.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة خلال أيام

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية