الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا تتحمل مصر أعباء 9 ملايين لاجئ؟.. متحدث الحكومة يكشف (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بدعم السولار وعدم ترك المواطنين في مواجهة الزيادات بمفردهم، مشيرًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تتم مراقبتها بشكل دائم، وإذا اقتضت الحاجة، ستتم زيادة قيمة الدعم لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، كما سيتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وفيما يتعلق بأموال صفقة رأس الحكمة، أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، في حين أن مواردها تبلغ 33 مليار دولار فقط، وبالتالي يتعين على الدولة توفير مبلغ 22 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجاتها.

وأضاف "الحمصاني" أن الاعتماد على الموارد الذاتية يساهم في تحقيق التوازنات في القطاعات المختلفة، كما أن الصفقات الاستثمارية تلعب دورًا مهمًا في مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة، التي تبلغ 35 مليار دولار، تم استخدامها في بند واحد فقط، وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.

وفيما يتعلق بضيوف مصر الذين بلغ عدددهم 9 ملايين لاجئ، أكد "الحمصاني" أنهم يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وعلى الرغم من عدم تلقيهم نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، إلا أن الدولة تحدد أعداد الضيوف لمخاطبة الجهات الدولية لتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها، كما يجب أن يكون التكاتف والتعاون هما السبيل للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.

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