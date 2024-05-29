تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة ليلى طاهر.

مصدر قريب من الفنانة قال في تصريحات لـ"الدستور"، إن هذه الأمور مجرد شائعات وتثار من وقت لآخر دون أسباب لذلك، نافيًا أن تكون الفنانة القديرة في صحة غير جيدة، حيث أكد أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي للغاية وسط عائلتها وتذهب إلى النادي بشكل اعتيادي كما كانت تفعل دائمًا، دون أي مشاكل تذكر.

من هي ليلى طاهر؟

بدأت ليلى طاهر مشوارها الفنى بالمشاركة فى فيلم «أبوحديد» أمام وحش الشاشة فريد شوقى، كما عملت كمذيعة تليفزيونية مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي كان من الرعيل الأول لمخرجي التليفزيون.

وانطلقت فى مسيرتها الفنية لتشارك فى العديد من الأعمال الهامة، منها: الناصر صلاح الدين، والأيدى الناعمة، وزوج فى أجازة، وعائلة شلش، والعديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، وكونت ثنائيًا فنيًا مع الفنان الكبير صلاح ذو الفقار الذى شاركته العديد من الأعمال.