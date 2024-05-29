"الوطنية للتدريب" تبحث سبل التعاون مع وفد المعهد الوطني بفرنسا (صور)

استقبلت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ممثلي المعهد الوطني للخدمة العامة بفرنسا INSP - المدرسة الوطنية للإدارة ENA سابقًا، وممثلي المعهد الفرنسي في جمهورية مصر العربية.

خلال اللقاء تم استعراض التعاون المشترك بين الجانبين في الفترة السابقة وقاموا بإجراء جولة تفقدية للبرامج التدريبية، ومكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أكد الجانبان على عمق التعاون المشترك، والتطلع لمزيد من التعاون الفعال المثمر في الفترة المقبلة.

واستقبلت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وفدًا بارزًا من الحكومة الماليزية برئاسة الداتو سيد محمد بكري مدير المعهد الماليزي للدبلوماسية والعلاقات الخارجية، والوفد المرافق له من السفارة الماليزية بالقاهرة؛ وعلى رأسهم رافيدا عبد العزيز القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر.

جاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الماليزي للتعرف على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية محليًا وإقليميًا لرفع كفاءة رأس المال البشري، وآليات تنفيذ الأنشطة المتعلقة به؛ والنظر إلى سبل الاستفادة منها في السياق الماليزي.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية فيسبوك نتيجة اختبار السمات الشخصية للمتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ضمن مراحل الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالبرنامج.

ويستهدف "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" انضمام الشباب المصري القادر على خلق الحلول الإبداعية للتحديات المختلفة واجتيازها لتحقيق أحلامه، وكان آخر موعد للتقديم 15 أبريل 2024 حتى الساعة ١١:٥٩ مساءً.

وأتاحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، رابطًا يمكن من خلاله الاطلاع على نتيجة اختبار السمات الشخصية.https://register.nta.eg

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتيح الفرصة للشباب المصري الموهوب في المجالات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف لتوفير تطور ونمو أسرع لمواهبهم، وقد حصل العديد من خريجي البرنامج على الكثير من الجوائز في البطولات والمسابقات المحلية والدولية المختلفة، ووضع شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بجميع دفعاته هي اللَّبِنَة الأولى لعدد من المبادرات والمؤسسات التي أحدثت تأثيرًا في قدرات الدولة المصرية مثل "الأكاديمية الوطنية للتدريب"، "منتدى شباب العالم"، "مؤسسة حياة كريمة" "المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية أبدأ"، "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وغيرهم..

واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، حلقات الموسم الأول من NTA Podcast مع ختام شهر رمضان المبارك بلقاء مميز بعنوان "رمضان كان حاجة تانية" مع الضيفة د.ميرفت أبوعوف الخبيرة بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي تحاورها الإعلامية هاجر جميل خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

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