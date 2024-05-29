الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر".. مصنع النيل للزراير ينتج أكثر من مليون ونصف مليون زرار يوميًا

برنامج الكونتينر
برنامج "الكونتينر"

قال الفنان أحمد داود، إن القدر كان الاتجاه لصناعة الأزرار، لافتًا إلى أن مصنع النيل للزراير ينتج أكثر من مليون ونصف مليون زرار كل يوم.

وأضاف أحمد داود خلال تقديمه برنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc، أن صناعة الزراير لا تعتبر سهلة كما يتخيل الكثيرون، لأنها مرتبطة بموضة تتغير بسرعة جدًا، وهم لا بد أن يكونوا على قدر هذا التحدي.

من جانبه قال المهندس عادل غانم، العضو المنتدب لشركة النيل للزراير، إن والدي في بداية الثمانينيات كون مكتبًا استشاريًا لطلائع الاستثمار لعمل دراسات جدوى ومشاريع إما صناعية أو تجارة خارجية، وجاء إليه شخص بفكرة الزراير وفكرة الأحذية وفكرة الجرانيت وفكرة المسامير وكلها تم تنفيذها، وقدري جاء في الزراير، وأنشأوا هذا المصنع عام 1982، لافتًا إلى أن والده أحب التحدي.

وقال المهندس محمد عادل غانم، إن الإنتاج وصل حتى الآن لحوالي مليون ونصف مليون إلى 2 مليون زرار في اليوم الواحد، ويوجد الكثير من الموديلات والأنواع.

صناة الأزرار مصنع النيل للأزرار الفنان احمد داوود برنامج الكونتينر

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