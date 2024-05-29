الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة يكشف موعد خطة تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تترك المواطن وحده، وستستمر في تقديم الدعم لمحدودي الدخل، موضحًا أن الخطوة القادمة تتمثل في وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية.

وأشار الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ترشيد الدعم ليس فكرة جديدة، بل هي استمرارية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الخبراء هم من طرحوا فكرة تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي، بهدف تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري 2024، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النقدي لم يتم اتخاذه بعد، وسيتم طرح الدعم النقدي بعد مناقشته في جلسات الحوار الوطني.

أخيرًا، أكد "الحمصاني" أن ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكنه يعني تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، كما أن الدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم بنسبة تصل إلى 84%، وستستمر في تلبية طلبات محدودي الدخل.

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