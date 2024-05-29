الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 30 مايو 2024

الفراخ
الفراخ

استقرت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الخميس عند الارتفاعات التي سجلتها منذ أكثر من إسبوع، حيث تجاوزت مستوى الـ90 جنيه رغم تراجعها منذ نهاية رمضان تحت هذا المستوى السعري.

وكذلك استقرت أسعار الكتاكيت، بينما ارتفعت أسعار البيض في المزرعة، وتعرض الدستور قي التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 30 مايو 2024.  

أسعار الفراخ البيضاء 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس استقرار سعري عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 92 جنيه، وقد تتجاوز الـ100 جنيه حتى تصل إلى المستهلك.

ويأتي الارتفاع الذي تسجله الدواجن رغم تأكيد شعبة الدواجن أنّ سوق الدواجن لا يعاني من شحّ الموارد.

بورصة الدواجن اليوم 

أسعار الفراخ الساسو: 107 جنيهات.

سعر الدواجن امهات بيضاء: 85 جنيها. 

 

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والأسواق

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم 

 

كتكوت أبيض شركات 33 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان  25.25 جنيه.

كتكوت ساسو    19 جنيها.

كتكوت ساسو بيور  20 جنيها.

كتكوت بلدي     8 جنيهات.   

كتكوت هجين    16 جنيها

كتكوت جيل ثاني 17.50 جنيه     

كتكوت روزي بيور   17.50 جنيه.

كتكوت الوطنية  33 جنيها.         

كتكوت الوادي   29.50 جنيه     

كتكوت نيوهوب 31 جنيها     

كتكوت الفيروز  31 جنيه   

كتكوت مكه المكرمة   30 جنيها         

كتكوت رواد النيل     33.50 جنيه.

 

سعر كرتونة البيض اليوم 

 

كرتونة بيض أبيض    127 جنيها

كرتونة بيض أحمر    129 جنيها

كرتونة بيض بلدي     128 جنيها
 

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كشف  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لما يُقال حول رغبة الدولة في التخلص من الدعم، مشيرا إلى أن الدعم مستمر، مشيرا إلى سوء استخدام رغيف الخبز المدعم والجميع يعلم ذلك.

وقال: “كان لا بد أن نتحرك بقيمة الرغيف حتى يمكن أن يأخذ احترامه وقيمته الحقيقية، وهو بالنسبة للمواطن بدل ما يدفع 5 قروش هيدفع 20 قرشا، يعني الـ5 أرغفة بجنيه بدلا من 25 قرشَا.

 

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