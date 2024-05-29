وزير التموين عن رفع سعر رغيف الخبز: فعلنا ذلك لضمان استمرار دعمه

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن دعم الخبز في الموازنة الجديدة 125 مليار جنيه، والسنة الماضية كان 91 مليارًا.

وأضاف وزير التموين في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الأرقام لا تكذب الناس تقول أين الدعم، هذه هي الأرقام الحقيقية".

وتابع: "يجب علينا جميعًا كمجتمع أن نشترك في مناقشة سبل ترشيد الدعم وحتى تستمر المنظومات في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وزيادة كفاءتها ورفع المعاناة عن الناس".

وعن رفع سعر رغيف الخبز أكد وزير التموين: "لم نفعل ذلك إلا لضمان استمرار دعم رغيف الخبز وضمان استمرار قدرة الموازنة العامة للدولة على توفير الأموال اللازمة للدعم".