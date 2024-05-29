نصير شمة يستعد لإطلاق أوركسترا بيت العود العربي

يستعد الفنان نصير شمة، الخبير بمركز إبداع بيت العود العربي بالقاهرة لإطلاق أوركسترا بيت العود العربي قريبًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة.

وزيرة الثقافة تعلن عن إقامة سلسلة من الفعاليات

فى الوقت ذاته، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة خلال لقائها نصير شمة منذ ايام عن إقامة سلسلة من الفعاليات احتفالًا باليوبيل الفضي لإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة، وذلك خلال لقائها مع الفنان نصير شمة، وعدد من أعضاء أوركسترا بيت العود، وذلك بمركز الإبداع الفني، بساحة الأوبرا المصرية بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية.

وشهدت وزيرة الثقافة، أولى بروفات أوركسترا بيت العود بعد عودته، حيث أشادت بالمستوى الاحترافي لخريجي بيت العود، ودورهم في إحياء وصون التراث الموسيقي العربي، كما ثمنت ما يمتلكه أعضاء الأوركسترا من إمكانات فنية وإبداعية وأكاديمية تمكنهم من أداء رسالتهم بشكل فاعل وبناء، ونقلها للأجيال الجديدة من المبدعين.

ووجهت، بضرورة الاهتمام بفعاليات أوركسترا بيت العود العربي، وتدعيم أوجه التعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المتعددة، لإقامة العديد من الفعاليات المشتركة، والتنسيق لعمل احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الفضي لإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة. وزيادة فروع بيت العود بالقاهرة،وإقامة فرع بالمواقع الثقافية بالأوبرا، بما يساهم في خلق جيل جديد من الموهوبين القادرين على إتقان هذا الفن الأصيل ونقله للأجيال القادمة، والحفاظ على تراثنا الموسيقي وضمان استمرارية هذا الفن العريق وحمايته.

فيلم تسجيلي لتوثيق تجربة نصير شمة

كما وجهت وزيرة الثقافة، بإنتاج فيلم تسجيلي قصير لتوثيق تجربة الفنان نصير شمة، وإنشائه بيت العود العربي، كأول فرع للبيت بالعالم العربي، والإعداد مع صندوق التنمية الثقافية لإصدار كتاب يوثق ٢٥ عامًا لبيت العود العربي بالقاهرة.