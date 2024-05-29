صلاح الزهار: فكرة قادة المعارضة الإسرائيلية لم تنضج بعد للإطاحة بحكومة نتنياهو

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إن كثيرًا من المشاحنات والخلافات التي نراها بين الوزراء الإسرائيليين هي سمة يمتاز بها المجتمع السياسي الإسرائيلي ولا غرابة في أنها تحدث كثيرًا ولا نستطيع أن نتعامل معًا، لأنها واقع حادث أن هناك تباينات قاتلة.

وأضاف الزهار، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة

"القاهرة الإخبارية"، أن الرغبة من ثلاثة من قادة المعارضة لم تنضج بعد في إحراج حكومة نتنياهو أو في إزاحتها إن صح التعبير، فنتنياهو ما زال على عهده منذ أن بدأت هذه الحرب هو يمضي في حاله إلى ارتكاب كل ما يمكن أن يكون جرائم أو وقائع تشكل جرائم بغض النظر عن أي أمور أخرى.

وأكد أن نتنياهو مدعوم من القيادة أو من تجمع كبير من الوزراء المتطرفين وهو مدعوم بشكل واضح من الولايات المتحدة الأمريكية ومدعوم على أصعدة مختلفة سياسيًا وعسكريًا وتنفيذيًا، وهناك قوة ردع وحماية له ولدولته من أي قرارات من مجلس الأمن، وبالتالي نتنياهو لديه هدف واحد هو إطالة أمد هذه الأزمة بشكل أو بآخر دون تحسب لأي جرائم تقع.