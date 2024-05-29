الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح الزهار: فكرة قادة المعارضة الإسرائيلية لم تنضج بعد للإطاحة بحكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إن كثيرًا من المشاحنات والخلافات التي نراها بين الوزراء الإسرائيليين هي سمة يمتاز بها المجتمع السياسي الإسرائيلي ولا غرابة في أنها تحدث كثيرًا ولا نستطيع أن نتعامل معًا، لأنها واقع حادث أن هناك تباينات قاتلة.

وأضاف الزهار، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة 

"القاهرة الإخبارية"، أن الرغبة من ثلاثة من قادة المعارضة لم تنضج بعد في إحراج حكومة نتنياهو أو في إزاحتها إن صح التعبير، فنتنياهو ما زال على عهده منذ أن بدأت هذه الحرب هو يمضي في حاله إلى ارتكاب كل ما يمكن أن يكون جرائم أو وقائع تشكل جرائم بغض النظر عن أي أمور أخرى.

وأكد أن نتنياهو مدعوم من القيادة أو من تجمع كبير من الوزراء المتطرفين وهو مدعوم بشكل واضح من الولايات المتحدة الأمريكية ومدعوم على أصعدة مختلفة سياسيًا وعسكريًا وتنفيذيًا، وهناك قوة ردع وحماية له ولدولته من أي قرارات من مجلس الأمن، وبالتالي نتنياهو لديه هدف واحد هو إطالة أمد هذه الأزمة بشكل أو بآخر دون تحسب لأي جرائم تقع. 

القاهرة الإخبارية المعارضة نتنياهو حكومة نتنياهو جرائم

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما ذكرته إسرائيل حول وجود أنفاق على الحدود

إعلام إسرائيلى: أهالى المحتجزين يغلقون شارع أيالون فى تل أبيب

الحوثيون: إسقاط الطائرة الأمريكية MQ-9 تم بصاروخ أرض جو محلى الصنع

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار سيهيئ الظروف لإنهاء هذا الصراع فى غزة

كمال ماضى: حكومة الاحتلال لا يضاهيها سفك الدماء وحرق الخيام.. ويتقمصون دور الضحية

"ماكرون" يدعو "أبومازن" لإصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرًا للاعتراف بفلسطين

"بن جامع": تقدمنا مع المجموعة العربية بمشروع قرار ونأمل أن يحصل على دعم

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف آخر تطورات الأوضاع الميدانية بقطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية