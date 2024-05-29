الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيتوريا يكشف أسباب إخفاق المنتخب في أمم إفريقيا ورحيله عن الفراعنة

فيتوريا
فيتوريا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، الأسباب التي أدت إلى إخفاق الفريق الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي.

وقال فيتوريا في تصريحات متلفزة: "بدأت مهمتي مع منتخب مصر بشكل جيد وقمنا بعمل جيد في 17 أو 18 مباراة لم نخسر سوى مباراة واحدة فقط وكانت ودية، وذلك رفع من توقعات الجماهير حول المنتخب الوطني".

أضاف "الأجواء التي خلقناها كان من المفترض أن تساعدنا على تقديم بطولة جيدة جدا لكن هناك تفاصيل خاصة ببطول ة كأس الأمم الإفريقية لم نستطع التحكم فيها".

وأوضح "لا يمكنك أن تتحكم في نوعية الفندق الذي نقيم فيه ونوعية العشب الذي ستلعب عليه وهذه تفاصيل تحسم مصير مباريات".

وتابع "حتى على مستوى التدريبات، كانت المسافات بين الفندق وملعب التدريب تستغرق ساعة تقريبا وهذه أمور قاهرة".

وكشف "كان هناك تفاوت في الأداء بين اللاعبين ولم يحدث انسجام بين المحترفين ولاعبي الدوري المصري، وجاءت النتيجة في النهاية بعيدة عن مستوى التوقعات".

واستكمل "لم يتدخل أحد من اتحاد الكرة في عملي، كان هناك بعض المشاكل على مستوى التنظيم، أحببت العمل في مصر ولم يحدث أي تدخل إطلاقًا من أي مسؤول".

وواصل حديثه "لم يفرض عليً أحد أي لاعب، هذا لم يحدث معي وأول مرة أسمع عن تلك الأقاويل، والمجموعة التي اخترتها كنت أراها الأفضل لهذه المرحلة، ولم يعلم أحد القائمة التي أعلنتها إلا قبل الإعلان الرسمي بساعة واحدة"، لافتًا إلى أن إصابة محمد صلاح قد أثرت كثيرًا على أداء منتخب مصر في البطولة.

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