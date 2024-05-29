الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر رغيف الخبز المدعم الجديد وموعد تطبيق الزيادة

الخبز المدعم
الخبز المدعم

سعر رغيف الخبز المدعم الجديد، من أكثر الكلمات التي يتداولها الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.

سعر رغيف الخبز المدعم الجديد 

على الفور، صعد هاشتاج #الخبز_المدعم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح ترند على موقع التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" من خلال التغريد عليه، بالتزامن مع قرارات الحكومة اليوم.

الهاشتاج اعتلى صدارة ترند منصة التغريدات "X" في وقت قياسي عقب اجتماع الوزراء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

فيما يلي تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل عن الخبز المدعم وتكلفته الجديد وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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رفع سعر رغيف التموين 

تم رفع سعر رغيف لـ20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، وقال رئيس مجلس الوزراء ملف الخبز لم يتم تحريك سعره منذ 30 سنة، على الرغم من تضاعف السعر عشرات المرات خلال هذه الفترة، وهو ما حمل الدولة أعباء مالية كبيرة، وتكلفة رغيف الخبز على الدولة جنيه وربع، وهو رقم ضخم جدًا تتحمله الدولة دعما للخبز، وكان لا بد من تحريك السعر، لهذا اتخذ المجلس اليوم قرارًا برفع سعر الرغيف لـ20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، وبهذا يصبح الدعم حوالي 105 مليارات جنيه.

 

ارتفاع فاتورة دعم الخبز 

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نعي تماما أن الموضوع لا يلقي قبولا، ولكن فاتورة الدعم عبء كبيرة لضمان استدامة الخدمة كان لا بد من رفع السعر، ونسعى لمنظومة أكثر كفاءة وأكثر فاعلية".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية عندما تشرع في تطبيق أي نوع من الزيادات بأسعار منظومة الدعم، تحرص على أن تكون أقل ضررًا على الفئات محدودة الدخل.

وأضاف أن مجلس الوزراء سبق له التطرق إلى موضوع محوري في مؤتمر بمحافظة الإسكندرية والمتعلق بمنظومة الدعم، وكيفية البدء في زيادة حوكمتها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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