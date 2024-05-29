الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 4 أشهر.. مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل 60 ألف مريض بالطوارئ

مستشفيات جامعة بنى
مستشفيات جامعة بنى سويف

أعلنت مستشفيات جامعة بني سويف، استقبال قسم الطوارئ 60 ألف مريض خلال 4 أشهر خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، واستقبال حالات جراحة السكتة الدماغية، وجراحة القلب والصدر طوال أيام الأسبوع، حيث يستقبل القسم أكثر من 1000 مريض خلال اليوم الواحد مابين استقبال العظام والجراحة والباطنة والرمد وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب.

وأوضحت المستشفى فى تقرير صادر عنها أن الحالات يتم إسعافها فى أسرع وقت، حيث يضم القسم عددا كبيرا من الأطباء ما بين نائب ومدرس وأستاذ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلي العدد الكافي من هيئة التمريض بالمستشفي والإداريين والحالات التي تحتاج إلي حجز يتم حجزها بالأقسام الداخلية والحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية يتم عملها في الحال.

أشار تقرير المستشفى إلى أن قسم عمليات الطوارئ بالمستشفي قام بإجراء أكثر من 2500 عملية خلال أربعة أشهر متنوعة، حيث احتلت عمليات النسا والتوليد أكبر نسبة عمليات بعدد 963 عملية، يليه قسم الجراحة العامة 661 عملية ثم العظام 175 عملية وجراحة المخ والأعصاب 109 عمليات، والباقي موزع مابين أقسام المسالك والأنف والأذن وقلب وصدر وتجميل وأوعية دموية ومناظير طوارئ.

وتم حجز أكثر من 4000 مريض بالقسم الداخلي مابين قسم الجراحة الداخلي بعدد 397 بالمسالك البولية، و321 بالباطنة العامة، و355 الأنف والأذن 198 وباقي أقسام المستشفي مثل الرعايات 481 حالة والأطفال 94 حالة والنسا 75 حالة والعظام 45 حالة وباقي أقسام المستشفي المختلفة، وقيام قسم القلب بالمستشفي بإجراء عدد كبير من حالات قسطرة القلب لأكثر من 450 مريضا.

تحرص إدارة مستشفيات جامعة بني سويف على تطوير وتجديد وإضافة أجهزة حديثة إلى أقسام المستشفي المختلفة وتعيين العدد الكافي من الأطباء المقيمين سنويا ليناسب العدد الكبير من المرضى المتردديين علي المستشفي يوميا، بالإضافة إلى المدرسين والأساتذة يوميا والمرور الدوري من المدير التنفيذي للمستشفي علي جميع الأقسام؛ لانضباط العمل به وتوقيع الكشف الطبي اللازم علي المرضى، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ لسرعة إسعاف الحالات.

بني سويف مستشفيات جامعة بني سويف قسم الطوارئ العظام الاستقبال

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