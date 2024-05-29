كيف قضت المخابرات الإسرائيلية 9 سنوات فى التدخل فى المحكمة الجنائية الدولية؟

أجرت صحيفة الجارديان البريطانية، تحقيقا فضح دور المخابرات الإسرائيلية في التدخل في محكمة دولية لمدة 9 سنوات، مؤكدا أن يوسي كوهين الرئيس السابق لجهاز الموساد هدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في اجتماعات سرية للضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.

وعرض التحقيق تفاصيل "الحرب" التي شنتها الدول على المحكمة الجنائية الدولية، وجاء كالتالي:

صباح الخير. "يجب أن تساعدنا وتدعنا نعتني بك. لا تريد التورط في أمور قد تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر".

هذا رسالة مرعبة لأي شخص إن سمعها من رئيس الموساد، أو وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية. والأكثر دهشة هو أن هذه الرسالة كانت موجهة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية the international criminal court (ICC)

أما الرجل الذي يزعم أنه وصّل الرسالة هو "يوسي كوهين"، وهو حليف مقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان في اجتماع مع "فاتو بنسودا"، التي كانت تدرس فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأخذت بنسودا رسالته على أنها تهديد. والتى قالت إن فهمها للرسالة على أنها تهديد لم تأت فراغ. بل كانت جزءًا من حملة إسرائيلية دامت تسع سنوات للتدخل في شؤون المحكمة الجنائية الدولية، وهى تهديدات تهدف فى النهاية لتعطيل تحقيقاتها في جرائم الحرب. كانت جهود الحملة الاسرائيلية تلك تشمل المراقبة، والقرصنة، والتخويف الواضح.

وكُشف التحقيق الذي أعده "هاري ديفيز، وبيثان مكيرنان" من صحيفة الجارديان، بالتعاون مع المجلات الإسرائيلية، تحدثتُ مع يوهان صوفي، المدعي الدولي والرئيس السابق لمكتب الأونروا القانوني في غزة، حول مخاوف نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية، وكيف سعى للتصرف بناءً على تلك المخاوف.

وشمل التحقيق 5 قصص رئيسية، أهمها التجسس والتهديد الإسرائيلى لأعضاء المحكمة الدولية:

_ حرب إسرائيل-غزة.

قالت إدارة بايدن إن العمليات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة رفح الجنوبية بقطاع غزة لا تشكل عملية برية كبرى تتجاوز أي خطوط حمراء أمريكية، وأنها تراقب عن كثب التحقيق في الضربة القاتلة التي استهدفت معسكر الخيام يوم الأحد والتي وصفتها بأنها "مأساوية". جاءت هذه التعليقات مع مشاهدة الدبابات الإسرائيلية في وسط رفح.

إسرائيل لم تخف أبدا اعتبارها المحكمة الدولية تهديدا لمصالحها.

الأسبوع الماضي، أعلن كريم خان، خليفة، فاتو بنسودا في المحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال لبنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين كبار في حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتعلق هذا القرار بالجرائم التي ارتكبتها حماس خلال هجوم 7 أكتوبر، والجرائم التي ارتكبها كلا الجانبين خلال الحرب التي تلت ذلك. لكن اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بإسرائيل يعود إلى عام 2015، عندما أصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بها كدولة.

هذا يعني أنه رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، فإن أي جرائم حرب مزعومة تُرتكب في فلسطين ستكون تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفقًا لمسؤول مخابراتي إسرائيلي سابق، أدى هذا التغيير إلى مساع شاملة من "المؤسسة العسكرية والسياسية بأكملها" عبر البلاد، وهو ما يعادل "حربًا" ضد المنظمة.

تصف التحقيقات التي نُشرت أمس، وتابعتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع، طبيعة تلك الحرب. وقال يوهان صوفي: "عمومًا، لم يكن هذا مفاجئ، فإسرائيل لم تخفِ أبدًا أنها تعتبر المحكمة تهديدًا لمصالحها. لكن من الصادم مدى وضوح بعض هذه التصرفات. التى تُظهر مستوى الإفلات من العقاب والحرية التي شعر بها المسؤولون الإسرائيليون".

ما تُتهم به إسرائيل:

بعد فترة قصيرة من تعيين فاتو بنسودا (صاحبة الصورة أعلاه)، ظهر رجلان في منزلها في لاهاي. رفضا الكشف عن هويتهما، لكنهما تركا ظرفًا يحتوي على مئات الدولارات نقدًا وملاحظة تحتوي على رقم هاتف إسرائيلي. وانتهت مراجعة المحكمة الجنائية الدولية للحادثة إلى أن إسرائيل كانت على الأرجح تُشير إلى المدعية العامة بأنها تعرف مكان إقامتها.

تلك الحادثة ليست إلا جزءا صغيرا، ومعظم أعمال المخابرات التي نفذتها إسرائيل كانت أقل وضوحًا بكثير. بعد أن بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في ما يسمى "الوضع في فلسطين"، كلف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وكالات التجسس التابعة له بجمع معلومات مخابراتية يمكن أن تساعد في حماية الضباط الكبار من التهم.

تضمن ذلك التجسس الروتيني على المكالمات الهاتفية التي أجرتها بنسودا وموظفيها مع الفلسطينيين. وهى الاتصالات المباشرة الحتمية، لأن المحكمة الجنائية الدولية لم يكن بإمكانها الدخول إلى غزة والضفة الغربية. كان يقال إن نتنياهو "مهووس" بالتصنتات. (في رد على هذه الادعاءات وغيرها في التحقيق، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو"الأسئلة الموجهة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة والتي لا أساس لها والمقصود منها الإضرار بدولة إسرائيل").

قال يوهان صوفي"من الصعب جدًا على المحكمة الجنائية الدولية تعطيل هذه الاتصالات. فمن الضروري كي تؤدى المحكمة عملها، أن يتحدث المدعي العام إلى الكثير من الناس. فعجز موظفي المحكمة ليس كبيرًا مقارنة بالأطراف على الجانب الآخر من الضحايا أو الشهود. يمكن التنصت على هواتفهم، ويمكن الضغط عليهم. ونظرًا لأن المحكمة لديها وجود محدود خارج لاهاي، فمن الصعب حمايتهم".

دور مدير الموساد:

ربما تكون أكثر جوانب التحقيق إثارة للدهشة هي الدور الذي لعبه يوسي كوهين، الذي قيل إنه عمل كـ"رسول غير رسمي" لنتنياهو إلى المحكمة، وخاصةً إلى بنسودا، عندما كان مديرًا للموساد. تتعلق أبرز الاتهامات بمحاولاته إقناع المدعية العامة حينذاك بعدم متابعة تحقيق كامل في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة في غزة.

يُعتقد أن كوهين، الذي كان سابقًا مستشار الأمن القومي لنتنياهو، قد التقى لأول مرة ببنسودا في عام 2017، عندما قدم نفسه لها في مؤتمر ميونيخ الأمني. وفي نيويورك في العام التالي، ذهبت بنسودا إلى غرفة فندق متوقعةً لقاءً مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك"جوزيف كابيلا" ولكن وفقًا لثلاثة مصادر، طلب من موظفيها مغادرة الغرفة ودخل كوهين.

لم يرد كوهين على طلب التعليق، لكنه استمر في الاتصال ببنسودا مرات عدة، مكثفًا جهوده بعد أن أعلنت أن لديها أسبابًا لفتح تحقيق كامل في جرائم الحرب في غزة عام 2019. وفي اجتماع آخر، يُزعم أنه أظهر لها صورًا لزوجها التقطت سرًا عندما كان الزوجان يزوران لندن. وأبلغت بنسودا حينها مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية عن تصرفاته تلك.

إلى جانب صدمته من أن كوهين يقوم بهذه المهام شخصيًا، قال يوهان صوفي إن التحقيقات كشفت "أن المدعين كانوا شجعانًا للغاية. قد أكون ساذجًا، لكنني أعتقد أن هذا يظهر استقلالية ونزاهة الأشخاص الذين يعملون في العدالة الدولية، حتى تحت أشد الضغوط."

كيف سعت إسرائيل لإحباط الملاحقات القضائية:

كان الحصول على معلومات تتعلق بالقضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية هدف رئيسي لجهود المخابرات الإسرائيلية لكي تتمكن من محاولة تقويضها. وللقيام بذلك، سعت إسرائيل للاستفادة من مبدأ"التكاملية" الذي يقول إن المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي لها النظر في القضايا التي تخضع لتحقيقات موثوقة على مستوى الدولة.

قالت مصادر متعددة إن إسرائيل سعت للتعرّف على هذه الاتهامات المحددة حتى تتمكن من فتح تحقيقات خاصة بها، وبالتالي استبعاد دور المحكمة الجنائية الدولية. يقول صوفي"هذه طريقة فعّالة لحماية جندي يُتهم بجريمة حرب، مثل التعذيب في تاريخ محدد مع ضحية معينة"

"ومع ذلك، الآن يسعى المدعي العام لتوجيه اتهامات لنتنياهو وجالانت بأعمال يمكن وصفها بأنها أساليب حرب بدلًا من أحداث فردية، والخيار الوحيد للطعن في المقبولية هو إجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية في سلوكهم برمته أثناء النزاع لأسباب واضحة، ونتنياهو ليس على استعداد لمثل هذه الخطوة".

أهمية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وماذا يحدث بعد ذلك

قبل كشف الجارديان، قال خان إن مكتبه "لن يتردد في اتخاذ اجراء "إذا لم تتوقف "محاولات عرقلة أو تخويف أو التأثير غير القانوني على مسؤولي هذه المحكمة". ربما يعنى ذلك أن ينفذ المادة 70 من ميثاق المحكمة، التي تسمح لها بمقاضاة "الجرائم ضد إدارة العدالة". بينما عادة ما تكون للمحكمة اختصاص في الجرائم التي ترتكب في الدول الأعضاء، فإن جرائم المادة 70 نظريًا ليست مقيدة بنفس الحدود.

"هذا مجرد تكهن، لأن مقاضاة المادة 70 نادرة"، قال صوفي. "ولكن للمدعي العام السلطة لمقاضاة أي شخص يخيفه أو يهدد المسؤولين في المحكمة. ومع ذلك، أعتقد أن المدعي العام سيواجه نفس الصعوبات في تنفيذ القرار".

لماذا، يبدوا مهما لنتنياهو ألا تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من الوصول إلى المشتبه بهم في إسرائيل؟

يُجيب صوفي على هذا السؤال ويقول"الحقيقة المجردة أنك، كزعيم سياسي، لا يمكنك السفر في 124 دولة، هي قيود مهمة جدًا بحد ذاتها. وبشكل رمزي، يعارض ذلك السردية القائلة بأن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين".

تحقيقات "الوضع في فلسطين" أمر حاسم للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا، وبشكل أكبر بعد الهجوم في 7 أكتوبر. وقال صوفي إن الدعم من الديمقراطيات الغربية ضروري لمطالبها الخاصة بدعم نظام دولي يعتمد على القوانين. (لقد عارضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا جميعها قرار طلب إصدار أوامر اعتقال).

يسأنف صوفي "لقد رأينا نتائج الإفلات من العقاب فى الصراع. أعتقد حقًا أن هذه كانت مسألة وجودية للمحكمة. فإن لم تظهر استقلاليتها بحق، فقد تقول العديد من البلدان من الجنوب العالمي إنها لا تحظى بشرعية لمحاكمة مواطنيها. وبدلا من ذلك ستعتبر محكمة متحيزة في أيدي القوى الغربية، عندما تواجه إحدى أهم الجرائم المحتملة في هذا القرن".