الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 25 من دوري نايل

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة 25 من بطولة دوري نايل وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023 - 2024.

وشهدت الجولة 25 من دوري نايل، إقامة عدة مباريات أبرزها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والتي جمعت الفريقين الإثنين الماضي وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 25 من بطولة الدوري، والتي جاءت على النحو الآتي:

مباراة الداخلية والمقاولون العرب

- إيقاف عبد الرحمن أكمل محمد عبد ربه لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مبارتين وذلك للطرد للعب العنيف.

- إيقاف اللاعب أحمد علاء الدين محمود لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مباراة وذلك للطرد للحصول على إنذارين.

مباراة مودرن فيوتشر والمصري

إيقاف محمد جابر لاعب المصري لمدة مباراة بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز والجونة

إيقاف مروان حمدي مهنى عبد الحميد لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الاتحاد السكندري والزمالك

توقيع غرامة مالية على "طارق العشري" المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

وكان الزمالك قد عاد للانتصارات في بطولة دوري نايل، بعدما فاز بثنائية نظيفة على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دوري نايل.
ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ12، بينما وقع الاتحاد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

الشوط الأول

هدف الشوط الوحيد سجله ناصر ماهر بالدقيقة 28، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمر جابر.

البداية كانت في الدقيقة 19، عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق عبدالله السعيد ليسدد المثلوثي كرة وصلت سهلة لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 25 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو شتتها الدفاع لتصل إلى حسام عبدالمجيد الذي سدد رأسية مرت أعلى العارضة.

وبالدقيقة 42 أضاع نداي هدفًا محققًا بعد جملة ثلاثية، بعدما سدد كرة مرت بقليل على يسار مهدي سليمان.

وفي الدقيقة الأخيرة، كاد مابولولو يسجل هدف التعادل بعد تسديدة علت مرمى محمد صبحي بعدما أفلتها الأخير.

الشوط الثاني

سجل هدف الزمالك الثاني التونسي سيف الدين الجزيري بالدقيقة 57، بعد تمريرة نداي ليسجل في مرمى المهدي سليمان الخالي.

وفي الدقيقة 65، شكل الاتحاد خطورة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عمر الوحش، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 70 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق هشام صلاح، لكنها مرت بجوار المرمى.

وتمكن زياد كمال، البديل، من تسجيل الهدف الثالث، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

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رابطة الأندية الجولة 25 دوري نايل طارق العشري مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

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