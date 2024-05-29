الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب البوتشا يطير للبرازيل للمشاركة في كأس العالم

منتخب البوتشا
منتخب البوتشا

غادرت بعثة منتخب مصر للبوتشا إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، للمشاركة في بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها المدينة البرازيلية وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وتأتي المشاركة في البطولة  في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

تضم البعثة د.محمد بيومي المدير الفني للمنتخب ورئيس البعثة، والمدربين آية علاء، والدكتورة صفوة عبد الحق، واللاعبون: محمود نبوي، هناء علام، تسنيم جودة.

من جانبه، أكد د.محمد بيومي أن البطولة تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة الأولى في دورة الألعاب البارالمبية كما أن البطولة تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي للاعبين، حيث أن الفوز في مباراة يعطي نقطة للاعب والتأهل من دور للدور الذي يليه يعطي ثلاث نقاط، وهو ما يجعل اللاعب يحصد حوالي 18 نقطة أو أكثر تضاف إلى نقاطه وتحسن من تصنيفه العالمي.

يوالثنائي محمود نبوي وهناء علام كانا قد تأهلا لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 لأول مرة في تاريخ  لعبة البوتشا في مصر عقب التتويج ببطولة إفريقيا العام الماضي، والتي نظمها الاتحاد المصري للشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، بصالة الدكتور حسن مصطفى.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتحدث د.حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن نجاح النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، بملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية في تصريحاته أثناء حضوره نهائي البطولة إن المنافسة كانت قوية في البطولة، مشيدا بدور الثنائي محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة ونائبته سارة سمير قبل وأثناء البطولة.

تابع مصطفى أنه أصبح هناك توجه لدى الدولة المصرية لاستضافة الأحداث البارالمبية، وهناك دعم متواصل بشكل دائم من قيادات  الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة.

وأوضح أنه رغم خسارة منتخب مصر اللقب إلا أن اللاعبين كان لديهم إصرار لكتابة تاريخ جديد في واحدة من أبرز الألعاب البارالمبية المستحدثة.

وتابع "نحاول تصعيد جيل جديد للألعاب البارالمبية بشكل عام وهذا هو دورنا، وهناك استراتيجية لتنفيذ ذلك وبدأنا بالفعل فيها".

واختتم رئيس اللجنة البارالمبية تصريحاته أن اللجنة تسعى لاستضافة أحداث رياضية بارالمبية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

وأسدل الستار أمس الإثنين على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتي شهدت تأهل مصر لكأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه في إنجاز كبير للعبة، وتوج منتخب غانا بلقب البطولة.

جامعة ساو باولو لاعبة منتخب البوتشا اللجنةالبارالمية الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ابطال البارالمبية

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