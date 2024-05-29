الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم بابتزاز ربة منزل بالشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بـ نشر صور ومقاطع فيديو مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لبعض السيدات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من بعض الأشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو لبعض السيدات مصحوبة بعبارات فحواها التشهير والإساءة لهن وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم النشر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته ( 3 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الشرقية مقاطع فيديو هاتف محمول موقع التواصل الاجتماع

مواد متعلقة

ضبط المتهم بقتل ابن عمه فى مشاجرة ببولاق الدكرور

ضبط مخدرات بـ600 ألف خلال حملات أمنية مكبرة

ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على 2.4 مليون جنيه فى الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية