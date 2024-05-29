ضبط متهم بابتزاز ربة منزل بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بـ نشر صور ومقاطع فيديو مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لبعض السيدات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من بعض الأشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو لبعض السيدات مصحوبة بعبارات فحواها التشهير والإساءة لهن وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم النشر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته ( 3 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.