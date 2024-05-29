ما الهدف من قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم؟.. وزير التموين يوضح

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا يهدف إلى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار ترشيد الجزء المتبقي من قيمة الدعم على البطاقات التموينية.

وأكد الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 71 مليون مواطن يحصلون على الخبز من البطاقات التموينية، وهم من الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأمهات المعيلات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، حيث يتم توفير الخبز بتكلفة 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش اعتبارًا من أول شهر يونيو المقبل.

وأكد الوزير أن سعر كيلو السكر ما زال 12 جنيهًا و60 قرشًا، وأن أسعار الأرز والزيت لم تتغير، موضحًا أن هذه القيمة المناسبة للمستوى المعيشي الحالي تساهم في استمرار الدعم، حيث زادت نسبة الدعم من 75% إلى 84% في الوقت الحالي.

وفي ختام تصريحاته، أشار الدكتور المصيلحي إلى أن فارق الدعم الذي تم رفعه من رغيف الخبز يبلغ 13.4 مليار جنيه، وسيتم توجيه هذه الأموال لدعم مشروعات الإصلاح الاقتصادي والحزمة الاجتماعية التي تقدم للمواطنين.