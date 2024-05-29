محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس الطبى

ترأس د.طارق رحمي، محافظ الغربية ، الاجتماع الدوري للمجلس الطبي بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعضاء المجلس من جامعة طنطا ومديري المديريات ومديري المستشفيات، النقابات والهيئات الطبية.

يأتي ذلك في إطار توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة باختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الاجتماع، بتوجيه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشددا على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على تواجد الأطباء بالوحدات الصحية، كما وجه بمتابعة توفير المستلزمات الطبية خلال فترة الأعياد والتشديد على تواجد مديري المستشفيات والأقسام، ومتابعة عملية تقديم الخدمات الصحية بأقسام الاستقبال، إلى جانب التنسيق المستمر بين مستشفيات الصحة والتأمين الصحي والجامعة والشرطة والمستشفيات العسكرية.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة جاء أبرزها المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وألبان الأطفال من عدمه، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ووجه المحافظ بإعداد قائمة حصر بالنواقص من المستلزمات والأدوية في كل المستشفيات على مستوى المحافظة والعمل على التحديث المستمر لها، وتسخير كافة الإمكانيات للتيسير والتسهيل على المواطنين، والوصول لحالة إرضاء للمنتفعين والمترددين على الصروح الطبية المتنوعة من خلال تلقيهم للخدمات بالجودة العالية والكفاءة المطلوبة، مؤكدا ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة المستشفيات على مستوى المحافظة في تبادل الادوية والمستلزمات الطبية لخدمة المرضى.

كما ناقش المجلس دور المجتمع المدني في دعم الحالات من الفئات الأكثر احتياجا على دفع رسوم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

في السياق، ناقش المجلس القوافل العلاجية ودورها في تنظيم الاسرة وحملات التبرع بالدم، موقف قوائم الانتظار تفعيل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية في كل القطاعات، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

ووجه المحافظ، بالتكامل بين المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية (حياة كريمة -100 مليون صحة) والتنسيق لحملات مستمرة؛ لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية.