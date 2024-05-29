الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية يكشف عن مزايا تفعيل العلاقات المصرية الصينية الاستراتيجية

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، إنه ستكون هناك نتائج إيجابية من اللقاء الصيني اليوم للوصول إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

العلاقات المصرية الاستراتيجية

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الصين تنظر إلى مصر على أنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، وبالتالي الصين تريد تفعيل شراكتها الاستراتيجية بصورة مكثفة.

مصر بوابة إفريقيا

وأضاف في حديثه أن الصين تنظر لمصر بأنها مدخل النطاقات الاستراتيجية بالقارة الإفريقية بالكامل، معبرًا: "الصين تتعامل مع الدول الكبار في العالم، ولهذا تنظر الصين لمصر نظرة عظيمة ومهمة وفاعلة في المنطقة".

وأشار إلى أن الصين تريد بناء شراكة تنموية واستراتيجية قوية في المنطقة بالكامل، وبالتالي الشراكة مع مصر تمثل أهمية كبيرة للأهداف الصينية.

طارق فهمي استاذ علوم سياسية العلاقات المصرية الصينية اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية