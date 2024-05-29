أستاذ علوم سياسية يكشف عن مزايا تفعيل العلاقات المصرية الصينية الاستراتيجية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، إنه ستكون هناك نتائج إيجابية من اللقاء الصيني اليوم للوصول إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

العلاقات المصرية الاستراتيجية

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الصين تنظر إلى مصر على أنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، وبالتالي الصين تريد تفعيل شراكتها الاستراتيجية بصورة مكثفة.

مصر بوابة إفريقيا

وأضاف في حديثه أن الصين تنظر لمصر بأنها مدخل النطاقات الاستراتيجية بالقارة الإفريقية بالكامل، معبرًا: "الصين تتعامل مع الدول الكبار في العالم، ولهذا تنظر الصين لمصر نظرة عظيمة ومهمة وفاعلة في المنطقة".

وأشار إلى أن الصين تريد بناء شراكة تنموية واستراتيجية قوية في المنطقة بالكامل، وبالتالي الشراكة مع مصر تمثل أهمية كبيرة للأهداف الصينية.